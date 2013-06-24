Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) оголосила про зупинення співпраці з росією та білоруссю через збройний конфлікт, розв’язаний кремлем і підтриманий білоруським режимом проти України.

Про це йдеться в офіційномуповідомленні, розміщеному на сайті Організації, передає Укрінформ.

У документі зазначається, що рішення прийняте «у відповідь на військове вторгнення російської федерації в Україну».

Зокрема, CERN призупиняє участь своїх вчених у наукових комітетах установ на території рф і білорусі. Крім того, скасовуються всі заходи за програмами співпраці у цих двох країнах. Призупиняється також можливість призначати асоційованими членами CERN російських та білоруських представників. Організація, крім того, прийняла інші рішення щодо розриву контактів з установами двох країн.

«23 держави-члени CERN вкотре найрішучим чином засуджують військове вторгнення російської федерації в Україну й заяви тих російських інститутів, які висловлювали підтримку незаконному вторгненню в Україну»,- зауважується в документі.

Як повідомлялося, Європейська організація з ядерних досліджень – це міжнародний дослідницький центр європейської спільноти, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Сьогодні на експериментальному обладнанні CERN працює близько 12 тисяч дослідників з 80 країн з усього світу.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет, у тому числі й з території білорусі.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Країна дає відсіч російським загарбникам.