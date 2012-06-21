Дистриб’юторська компанія «Артхаус трафік» за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні познайомить українських кіноманів з кращими фільмами останніх років, знятих в країнах ЄС. Проект проводиться з метою популяризації європейського кіномистецтва.
До програми фестивалю Європейського кіно увійшли фільм-призери Каннського кінофестивалю, хіти європейського прокату, номінанти на премію «Оскар» в категорії «кращий неангломовний фільм».
Кожен бажаючий влаштувати публічний показ фільму з колекції «Артхаус трафік» в своєму місті чи селі, може це зробити, заповнивши заявку на сайті. Права на фільми надаються в рамках безкоштовних показів кіноклубу, будинкам культури, бібліотекам - будь-яким майданчикам, де можна провести показ і які не беруть плату за вхід.
Серед фільмів, які можна обрати для показу: «Одіссея», «Казка казок», «Джульєтта», «Тоні Ердманн», «Надновий заповіт» та інші.
До програми показів вже долучилися: Бахмут, Добропілля, Бердянськ, Жовті води, Житомир, Ізмаїл, Кирилівка, Костянтинівка, Лисичанськ, Лубни, Луцьк, Шумськ та інші міста.
Покази фестивалю тривають по 6 липня.