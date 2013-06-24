Розпочався відбір проектів у рамках фінансової угоди «Енергоефективність громадських будівель в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Проекти-фіналісти будуть профінансовані ЄІБ. Про це повідомляє Урядовий портал.
Фінансування буде надане на термомодернізацію громадських будівель, однак також на будівельні роботи (у тому числі ремонтні роботи пошкоджень, отриманих внаслідок військової агресії росії).
Для участі у відборі до 10 грудня 2023 року включно проектні пропозиції із супровідними документами необхідно подати на електронну адресу UPBEE.proposal@mtu.gov.ua.
Мета фінансової угоди – запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях, зокрема лікарнях, школах, вищих навчальних закладах, дитсадках, аптеках, бібліотеках тощо.
Взяти участь у відборі можуть малі/середні міста та громади по всій Україні, за винятком тих, що розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають в тимчасовій окупації/оточенні.
Заявки мають бути подані органами місцевого самоврядування. Відбір пройде у два етапи:
- Для учасників з готовою проектною документацією
- Для учасників без готової проектної документації (після попереднього відбору такі учасники будуть зобов’язані підготувати документацію та подати її на оцінку проекту)
Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою UPBEE.support@mtu.gov.ua чи за телефоном +380 50 332 61 49 (WhatsApp, Telegram), +380 44 351 46 31