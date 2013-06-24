Перші два транші по €100 млн з запланованих загальних €450 млн можуть бути затверджені найближчим часом, орієнтовно до кінця 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти будуть розподілені на два проекти:

Ukraine Recovery III FL (€250 млн, перший транш – €100 млн): спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад;

Ukraine Water Recovery FL (€200 млн, перший транш – €100 млн): спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

Гроші від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023. Меморандумом передбачено виділення загалом близько €840 млн кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

За умови остаточного затвердження Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U, перші транші у розмірі 100 млн будуть підписані до кінця цього року.