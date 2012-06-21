Європейський Союз привітав реформаторські зусилля України, що було відзначено і у доповіді Європейського парламенту про імплементацію Угоди про асоціацію з Україною. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час «Години запитань до уряду» 19 лютого.

Денис Шмигаль підкреслив, що попри виклики пандемії коронавірусу, зустрічі на найвищому рівні 9-12 лютого цього року засвідчили, що порядок денний Україна-ЄС стає все більш амбітним та насиченим.

«Сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС без перебільшення стало історичною віхою у двосторонніх відносинах, а також важливим етапом у процесі реалізації домовленостей 22-го саміту Україна-ЄС», — зазначив очільник уряду.

За словами Прем’єр-міністра, під час робочого візиту до Брюсселя була чітко окреслена європейська перспектива України відповідно до статті 49 Договору про ЄС, наголошено на потребі в активізації зусиль з метою зміцнення верховенства права та забезпечення незалежного й ефективного функціонування антикорупційних інститутів.

«У глобальному контексті нам вдалося окреслити спільні точки для подальшого руху в напрямку пришвидшеної європейської та євроатлантичної інтеграції України. А також подальші спільні кроки, насамперед, у частині інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблення секторальної інтеграції», — сказав Денис Шмигаль.

Серед суттєвих результатів візиту Глава уряду відзначив готовність ЄС почати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі в рамках Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що передбачено Угодою про асоціацію. Зокрема, досягнута домовленість про подальшу лібералізацію в частині збільшення квот для української продукції.

«Ми стали на крок ближче до так званого «промислового безвізу». Місія ЄС вже почала оцінку готовності України до підписання цієї угоди. Це дасть широкі торговельні можливості для малого й середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках ЄС. Цього року розраховуємо на суттєвий прогрес, аби якнайскоріше отримати рекомендації та підписати угоду», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, було домовлено про проведення у 2021 році всебічного перегляду досягнення цілей Угоди та презентацію кожною стороною результатів відповідної роботи на 23-му Саміті Україна-ЄС.

«Сьоме засідання Ради асоціації також вкотре підтвердило непохитну підтримку та відданість ЄС суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери ЄС одностайно наголосили на підтримці України у конфлікті з Російською Федерацією, а також на тому, що санкції будуть продовжуватися, допоки Росія порушує територіальну цілісність України», — підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Європейський Союз підтримав ідею створення «Кримської платформи» та подякував державам-членам за незмінну політику невизнання окупації Кримського півострова.