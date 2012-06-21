Плату за роумінг на території Європейського союзу скасують 15 червня. Про це йдеться у заяві президента Європарламенту Антоніо Таяні, президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската від імені Мальти, яка головує в Раді ЄС.
«Відтепер громадяни, що подорожують Євросоюзом, матимуть право дзвонити, писати смс і зв’язуватися через свої мобільні пристрої за такою самою ціною, яку вони платять удома. Більш ніж 10 років наші інституції наполегливо працювали, щоб виправити цю ринкову помилку», – наголошується у заяві.