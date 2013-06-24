Учора у Брюсселі відбувся шостий саміт країн «Східного партнерства». У ньому взяли участь глави держав і урядів держав-членів ЄС і президенти п’яти із шести країн-учасниць: Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Білорусь на саміті представлено не було. Одним із головних питань порядку денного стали ескалація на українсько-російському кордоні й міграційна криза на кордонах ЄС, штучно спровокована режимом Білорусі.

Пленарне засідання саміту розпочалося у другій половині дня й тривало майже до півночі. Та до його початку Президент Володимир Зеленський встиг провести переговори із президентами Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем. Цю зустріч журналісти назвали «нормандський формат 3»: Франція, Німеччина, Україна мінус РФ. Пресконференція голови Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, спілкування Володимира Зеленського з журналістами відбулися пізно ввечері. Сьогодні Президент у межах візиту до Брюсселя зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.