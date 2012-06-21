Європейський Союз — найбільший донор фінансової й технічної допомоги для нашої країни. На початок 2017 року в Україні впроваджують 87 проектів зовнішньої допомоги ЄС на загальну суму 245 мільйонів євро (сюди належать проекти міжнародної технічної допомоги та бюджетної підтримки). Допомогу ЄС надають відповідно до пріоритетів нашого уряду в межах так званих спеціальних заходів (special measures), які узгоджують з українською стороною на щорічній основі.
Торік було укладено угоди з Європейською комісією про фінансування масштабних програм допомоги у таких сферах: державного управління (104 мільйони євро) для реалізації комплексної Стратегії реформування державного управління на 2016—2020 роки; децентралізації (97 мільйонів євро) для створення та ефективного функціонування близько 600 центрів надання адміністративних послуг; підтримки імплементації Угоди про асоціацію (29,75 мільйона євро); боротьби з корупцією (16,34 мільйона євро) для підтримки новостворених державних антикорупційних органів.
Крім того, в межах виконання програм бюджетної підтримки ЄС Україна отримала торік 109,1 мільйона євро безоплатної допомоги для фінансування державного бюджету та підтримки урядових реформ.
Наталія Микольська подякувала ЄС за багаторічну послідовну підтримку України: «Проекти допомоги ЄС спрямовано на імплементацію угоди про зону вільної торгівлі. Від моменту її чинності, з 1 січня 2016-го, спостерігаємо зростання експорту до ЄС. За результатами 11 місяців 2016 року український експорт до ЄС становить близько 40% усього обсягу. Віримо, що цей та наступні роки буде продовжено конструктивним партнерством з нашими європейськими колегами саме щодо просування українського експорту на ринок ЄС та посилення торговельного потенціалу України».
Г’ю Мінгареллі зазначив, що ЄС має в Україні дуже багато проектів, тож вони потребують чіткої координації, яку Представництво ЄС надає, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.