Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
У відповідь на спалах коронавірусу Європейська Комісія мобілізує пакет екстреної фінансової допомоги для країн «Східного партнерства»: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Єврокомісії. Сума, яку Брюссель виділить, становить 80 мільйонів євро для негайних потреб та 883 мільйона євро для коротко- та середньострокової підтримки соціального та економічного відновлення регіону. З цієї суми саме для України призначено понад 190 мільйонів євро.
Питанням фінансової допомоги країнам-партнерам та об’єднаної реакції Євросоюзу на пандемію COVID-19 було присвячене засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яке відбулося в режимі відеоконференції в Брюсселі. Як заявив під час онлайн пресконференції Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель, Єврокомісія ухвалила також рішення про виділення додаткових 300 мільйонів у вигляді грантів для підтримки малого і середнього бізнесу в країнах «Східного партнерства».
«Ми хочемо підтримати наших сусідів і партнерів у ці важкі часи, і обіцяємо діяти оперативно і гнучко, реагуючи на прохання про допомогу», – наголосив дипломат.
Відповідаючи на запитання кореспондента «Урядового кур’єра», Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз продовжуватиме надсилати позитивні сигнали країнам «Східного партнерства». Коментуючи перспективи проведення саміту «Східного партнерства», який має відбутися у червні, він зауважив, що саміт, ймовірно, пройде у режимі телеконференції. «Проте він підсумує усе, що нам вдалося досягти за ці роки, а це – чимало», – зауважив дипломат.
За його словами, ЄС і країни «Східного партнерства» продовжать працювати над спільним простором демократії та економічної стабільності. Проте він не уточнив, чи збирається Брюссель виокремити у рамках цієї ініціативи нову лінію співпраці з Грузією, Молдовою та Україною з огляду на те, що ці країни досягли більшого у відносинах з ЄС, ніж Азербайджан, Білорусь та Вірменія.
Окремо Жозеп Боррель прокоментував ситуацію, яка склалася через те, що самопроголошене керівництво так званих «ДНР-ЛНР» відмовило у доступі на тимчасово окуповані території представникам моніторингової місії ОБСЄ, мотивуючи це карантинними заходами.
«ЄС завжди підтримував роботу ОБСЄ на Сході України. А в часи пандемії коронавірусу, ще більш важливо, щоб Росія та збройні угрупування, які вона підтримує, поважали мандат СММ ОБСЄ, і надали їй безпечний і безперешкодний доступ на території, які перебувають поза контролем українського уряду», – заявив Жозеп Боррель.
Він також наголосив, що представники міжнародних гуманітарних організацій та Червононого Хреста, «у яких також виникли проблеми із доступом на окуповані території», повинні мати змогу потрапити туди і негайно надати допомогу тим, хто її потребує.