Європейська комісія запропонувала заморозити кошти патріарха рпц кирила, які зберігаються на території ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

«Патріарха було включено до проєкту чорного списку, куди вже входять сотні військових офіцерів та підприємців, близьких до кремля, яких ЄС обвинувачує у підтримці війни в Україні», - йдеться у матеріалі.

Агентство додає, що пропоновані санкції включають і заборону на в’їзд на територію ЄС, але для цього вони мають бути підтримані членами Євросоюзу.

Нагадаємо, під час патріаршої проповіді в Архангельському соборі московського кремля патріарх рпц Кирил заявив, що «росія ніколи ні на кого не нападала».

Водночас із інтерв'ю Папи Римського Франциска газеті Coriera della Seraстало відомо, що патріарх Кирил половину нещодавньої 40-хвилинної розмови по відеозв'язку «з картою в руках» наводив аргументи, що виправдовують війну росії проти України.