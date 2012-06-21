Під час саміту в Брюсселі лідери ЄС домовилися продовжити санкції щодо Росії до липня 2017 року через агресію на сході України (чинність нинішніх санкцій закінчується наприкінці січня наступного року).
За інформацією Німецької хвилі, заблокувати антиросійські санкції намагалася Італія. Натомість, як повідомила журналістам Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло, Варшава та Лондон пропонували зробити санкції проти РФ жорсткішими. «Перша ініціатива надійшла від британського прем’єра Терези Мей. Вона запропонувала обговорити можливість запровадження нових санкцій, пов’язаних із сирійськими подіями. Цю ініціативу довго обговорювали, але вона не знайшла достатньої підтримки», — розповіла польський прем’єр.
Також, за словами Беати Шидло, польська сторона висунула ініціативу запровадити санкції проти РФ не на шість місяців, як нині, а на дванадцять. «Це зняло б багато політичних ризиків, і я певна, що цю ініціативу обговорюватимуть і надалі»,— оптимістично заявила вона.