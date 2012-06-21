Рада ЄС додала шість компаній до переліку тих, що підпадають під обмежувальні заходи через дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Їх внесено через участь у спорудженні Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим Кримським півостровом. Своїми діями вони підтримували зміцнення контролю Росії над анексованим Кримським півостровом, які ще більше підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
Саме так Рада ЄС відреагувала на участь у спорудженні мосту. Обмежувальні заходи стосуються замороження активів цих шести компаній у ЄС. А європейські компанії та особи з ЄС з 31 липня позбавлено змоги вести справи з цими компаніями та надавати їм будь-які кошти. В офіційному журналі ЄС повідомляється, що санкції запроваджують стосовно «АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (група СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».
Внаслідок цього рішення Ради ЄС загальна кількість компаній, щодо яких запроваджено санкції через окупацію Криму, зросла до 44, повідомляє УНІАН. Ще раніше Євросоюз запровадив заборону на в’їзд і замороження активів 155 осіб, які причетні до порушення територіальної цілісності України у зв’язку з анексією Криму.
«Вітаю рішення Ради Європейського Союзу про запровадження санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту, — зазначив Президент Петро Порошенко у мікроблозі у Twitter. — Доручив МЗС посилити роботу щодо подальшого посилення санкцій проти російського агресора та будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму».
Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав запроваджені Радою Європейського Союзу санкції проти шести компаній, причетних до спорудження Керченського мосту, застереженням європейському бізнесу не вести справи в окупованому Росією Криму. «Вітаю рішення Ради ЄС про запровадження санкцій стосовно російських компаній, причетних до спорудження Керченського мосту. Важливе попередження також для європейського бізнесу не йти схожим шляхом по слизькому схилу», — написав глава зовнішньополітичного відомства у мікроблозі у Twitter.
У ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки — банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції чинні до 31 січня 2019-го. Крім того, санкції, запроваджені через анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.