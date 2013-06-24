Днями в медіацентрі «Україна» відбувся спільний брифінг першої заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмили Шемелинець та голови правління Пенсійного фонду України Євгенія Капінуса щодо нових дитячих виплат. Посадовці розповіли, які програми вже доступні для батьків, хто може податися на допомогу та яка процедура оформлення.

«Із 1 січня 2026 року набрав чинності закон, який передбачає підвищення одноразової грошової виплати після народження дитини і вводить додаткові виплати. Допомогу після народження збільшено до 50 тисяч гривень. Батьки, діти яких народились до 1 січня 2026 року і які отримали 10 320 гривень першого платежу, й надалі гарантовано отримуватимуть 860 гривень щомісячно до досягнення дитиною трьох років», — зазначила Людмила Шемелинець.

За її словами, батьки дітей, яким на момент набрання чинності нового закону ще не виповнився рік, також можуть подаватись на допомогу по догляду за дитиною. Ідеться про щомісячну виплату обсягом 7 тисяч гривень (для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 гривень).

«Батьки дітей, котрим уже виповнився рік, які вийшли на роботу в режимі повного робочого дня, мають право на отримання щомісячної допомоги 8 тисяч гривень. Це програма «єЯсла», спрямована на поєднання батьківства із професійною діяльністю. Батьки можуть використати ці кошти на послуги догляду, приватні садочки, оплату харчування в комунальних садочках, гуртки, оплату няні. Тобто всі послуги, які необхідні дитині після трьох років», — додала Людмила Шемелинець.

Євгеній Капінус розповів, що для отримання нових дитячих виплат потрібно звернутися до сервісних центрів ПФУ з необхідними документами. На одноразову виплату після народження дитини та «пакунок малюка» можна податись через сервіс «єМалятко» у Дії.

«Пенсійний фонд працює екстериторіально, тож людина може звернутися до будь­якого відділення незалежно від того, де проживає. Нині велика кількість людей звертається щодо оформлення нових виплат. Для уникнення черг на порталі ПФУ є змога записатися на прийом онлайн на певну дату і час, щоб подати необхідні документи. Також громадяни можуть скористатися поштовим відправленням».

Євгеній Капінус наголосив, що Пенсійний фонд України комплексно працює над тим, щоб фахівці вчасно опрацьовували всі заяви, надавали повну інформаційну й консультаційну підтримку громадянам, які звертаються за оформленням нових дитячих виплат. Зокрема, посилено роботу сервісних центрів, оновлено внутрішні алгоритми взаємодії.

Нагадаємо, 1 січня набрав чинності закон про підвищення дитячих виплат, який істотно посилює підтримку сімей з дітьми та створює умови для поєднання батьківства із професійною діяльністю.

Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності