Люди, які регулярно їздять на велосипеді, захищають себе від розвитку небезпечних хвороб. Адже поїздки на велосипеді є дієвим інструментом збільшення тривалості життя, кажуть дослідники з Великобританії.
Вчені проаналізували дані, накопичені в результаті п'ятирічного дослідження, в якому брали участь двісті шістдесят тисяч чоловік, повідомляють іноземні ЗМІ.
«Перше, що відчувають люди, які їдуть на роботу на велосипеді, – це неймовірно інтенсивний приплив бадьорості Тобто, це вже корисно саме по собі Але ж є ще й інші позитивні ефекти», – говорять фахівці.
За словами вчених, фізичні вправи, що виконуються в залі – це не зовсім те, що потрібно організму, адже мова йде про штучні навантаження. А велосипедна їзда є динамічним, енергійним і активним заняттям, яке супроводжується постійною мінливістю умов – ви переміщується з різною швидкістю, прикладаючи для цього різні зусилля, тобто організм піддається природним навантаженням, які зміцнюють його і роблять більш стійким до різних захворювань.