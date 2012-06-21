МЗС України вимагає від Росії негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.
«Держава-агресор далі ігнорує взяті на себе зобов’язання в межах мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом «усіх на всіх», — ідеться в заяві. У ній наголошується, що, незважаючи на те, що в Україну повернулося шестеро наших громадян, кількість бранців не зменшилася, а навпаки, зросла. «Нині відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців», — йдеться в тексті й наголошується, що ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано в окупованому Криму, а понад сто українців у жахливих умовах утримують російсько-терористичні сили в окупованих районах Донецької та Луганської областей.
Росія далі безпідставно відмовляє українським консулам у дозволах на відвідання наших політичних в’язнів. У МЗС стверджують, що в розпорядженні Києва є беззаперечні свідчення систематичного застосування щодо українських політв’язнів недозволених методів дізнання, психологічного тиску, тортур.
У відомстві заявляють, що останнім часом почастішали випадки шахрайського втягнення українських громадян у незаконні схеми з розповсюдження наркотиків на території РФ. Лише протягом цього року в Росії за скоєння злочинів у сфері наркообігу було засуджено майже тисячу наших співвітчизників, і більшість цих кримінальних справ базувалася на сфабрикованих матеріалах. Українців, яких було безпідставно звинувачено в наркоторгівлі, вербують російські органи держбезпеки та втягують у незаконну діяльність на території Росії.
У відомстві наголосили, що зловмисність дій Кремля щодо громадян України набула настільки загрозливого характеру, що в МЗС змушені застерігати співвітчизників від поїздок до Росії та на тимчасово окуповані нею українські території. МЗС також закликає держави — члени ООН вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на РФ через злісне порушення Москвою ключових положень міжнародного права.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»