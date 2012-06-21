На початку сезону старший тренер жіночої збірної України з біатлону словенський фахівець Урош Велепець закликав вірити в наших дівчат. І наголошував: вони обов’язково проявлять свій величезний потенціал. А на запитання, коли вдасться «наздогнати» власну швидкість і звичну стрільбу Юлії Джимі, зазначав: це треба встигнути до світової першості. Юля із завданням впоралася. На чемпіонаті Європи, що проходив у польському Душники-Здруй, вона здобула повний комплект медалей: дві індивідуальні — «золото» і «срібло» та командну «бронзу».
За підсумками спортивного січня Національний олімпійський комітет визнав новоспечену чемпіонку Європи з біатлону Юлію Джиму найкращою спортсменкою першого місяця нового року.
Найкращим тренером місяця став старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепець. А його пророчі слова повністю збулися під час спринтерських перегонів: продемонструвавши відмінну чисту стрільбу й високу швидкість на трасі, Юлія Джима не залишила жодного шансу своїм суперницям і посіла найвищу сходинку на п’єдесталі пошани.
Звання найкращої спортсменки місяця в Україні наша біатлоністка отримала вперше. Утім, вона нині зосереджена на підготовці до чемпіонату світу, який 9 лютого стартує в австрійському Хохфільцені.