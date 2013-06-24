Державна ветеранська політика вже на слуху у пересічних громадян. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час прямого включення до національного телемарафону “Єдині новини”. Вона прокоментувала дані крайнього соціологічного опитування, відповідно до якого українське суспільство стає все більше поінформованим про потреби українських Захисників і Захисниць, які повертаються з війни. А також про нову державну ветеранську політику, яку впроваджує Мінветеранів у співпраці з іншими міністерствами та відомствами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Відсоток людей, які не знали про потреби ветеранів, знизився до 46%. Це говорить про те, що ветеранська політика вже на слуху у пересічних громадян. Наразі демобілізуються Воїни, які, на жаль, отримали інвалідність внаслідок поранень. Багато наших хлопців і дівчат перебувають у шпиталях по всій країні. Жодна держава світу не була б готова до такої кількості поранених – і військових, і цивільних. Тому зараз ми змінюємо підходи, разом з Урядом активізували реформування ВЛК та МСЕК. Люди бачать ці проблеми, вони вважають, що держава має зробити більше», – зазначила Юлія Лапутіна.

Саме тому Мінветеранів активно впроваджує нову державну ветеранську політику, яка зробить комфортним реінтеграцію до цивільного життя всіх Захисників і Захисниць України – як ветеранів, так й військовослужбовців.

«Ми бачимо проблеми, аналізуємо їх і вже одразу напрацьовуємо відповідні механізми для їх вирішення», – наголосила очільниця Мінветеранів.