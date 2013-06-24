Під час робочої поїздки до Харкова Міністр у справах ветеранів України, член Ради національної безпеки та оборони України Юлія Лапутіна відвідала волонтерський центр, який діє при одній із церков міста. Про це повідомляє Урядовий портал.

Від перших днів повномасштабної війни росії проти України місцеві волонтери збирають, фасують та доставляють цивільному населенню гуманітарну допомогу. Продукти, одяг, засоби гігієни, дитяче харчування, медичні препарати — все те, що потребують люди, особливо ті, які живуть у районах, що їх постійно обстрілює ворог.

Волонтерка Ольга Резниченко розповіла, як небайдужі люди допомагають харків'янам, які потерпають від російської агресії.

«Ми формуємо пакети з допомогою та розвозимо їх тим, хто цього потребує. Взаємодіємо з іншими волонтерами, і просто небайдужими людьми, які готові допомогти, підбираємо адреси за напрямками, розвозимо пакети по різних районах міста», – сказала Ольга.

Спілкуючись з волонтерами центру, Юлія Лапутіна висловила вдячність та захоплення мужністю та витримкою людей, які продовжують допомагати іншим, не зважаючи на загрозу постійних обстрілів міста.

«Ми вкотре доводимо, що ми – країна Захисників і Захисниць. І кожен з нас сьогодні на своєму місці. Той, хто виходить на роботу – також Захисник. Звісно, страшно, коли на тебе летять бомби, коли ти не впливаєш на ситуацію. Але люди, переступаючи відчуття страху, йдуть, працюють, розуміючи, що разом ми обов'язково переможемо», – наголосила Міністр.

Юлія Лапутіна зазначила, що церква в Україні завжди була прихистком для людей та є орієнтованою саме на соціальне служіння.

«Як Михайлівський собор у Києві з часів Майдану став центром допомоги, так і багато церков у нашій країні. Ми знаємо, що Українська церква завжди з українцями. Дякуємо вам за ваше соціальне служіння! Ми не маємо шансу не перемогти з такими людьми», – наголосила очільниця Мінветеранів, спілкуючись зі священнослужителями.

Крім цього, Юлія Лапутіна відвідала благодійний онлайн-концерт на підтримку одного з харківських підрозділів. Там Міністр поспілкувалася, зокрема, з письменником та волонтером Сергієм Жаданом. Він розповів, що Харків сьогодні є не тільки прикладом стійкості та міцного волонтерського єднання, а й центром розвитку сучасної культури.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Харкова Юлія Лапутіна зустрілася з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим, обговорила досвід оборони і поточну ситуацію у місті та області, заходи зі зміцнення обороноздатності регіону, а також забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення.