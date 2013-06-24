Разом із місцевою владою маємо масштабувати державну ветеранську політику до рівня громад. На цьому наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час наради Мінветеранів з представниками обласних та Київської міської військових адміністрацій (ОВА). Йшлося про створення у держадміністраціях самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики – на виконання відповідної постанови Уряду, яку ухвалено за ініціативи Мінветеранів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак, вже з 1 жовтня 2023 року в обласних, Київській міській, районних в місті Києві державних адміністраціях мають бути утворені окремі структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Тобто державна ветеранська політика буде реалізовуватися безпосередньо кожною ОВА в своїх громадах, матиме комплексний і людиноцентриський підхід, та спрямована на забезпечення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя, наголосила Юлія Лапутіна.

Очільниця Мінветеранів зазначила, що після здобуття перемоги з фронту повернеться величезна кількість наших воїнів. До того часу і держава, і суспільство мають бути готовими гідно зустріти захисників і захисниць, надати всі належні гарантії та дієві інструменти для розвитку і безпроблемної реінтеграції їх до мирного життя у своїх громадах.

«А для цього слід посилити рівень взаємодії між центральними органами влади та місцевими у розв'язанні проблемних питань ветеранів, членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів на місцях. Ми маємо масштабувати державну ветеранську політику до рівня громад», – наголосила вона.

Юлія Лапутіна нагадала, що Мінветеранів вже почало реалізацію експериментального проекту із запровадження в Україні помічника ветерана. Починаючи з жовтня, у територіальних громадах Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Миколаївської областей вони допомагатимуть захисникам і захисницям на шляху переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

«Для координації роботи помічників ветерана у громадах будуть створені сервісні офіси у справах ветеранів, серед основних завдань яких, зокрема, координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей. Крім того, Мінветеранів вже реалізує окремі партнерські проекти в регіонах спільно з місцевою владою – відкриття “єдиних вікон” у ЦНАПах та розширення переліку адмінпослуг для ветеранів та їхніх сімей. І координувати на місцях все це мають самостійні структурні підрозділи з питань ветеранської політики з чіткими повноваженнями. Вони також зможуть реалізовувати на місцях бюджетні програми, зокрема, з освіти, перекваліфікації й працевлаштування, підтримки ветеранського бізнесу, розвитку ветеранського спорту», – пояснила Юлія Лапутіна.

Наразі Мінветеранів розробляє проект положення про самостійні структурні підрозділи з питань ветеранської політики та надасть ОВА усі необхідні методичні рекомендації щодо створення та діяльності таких окремих структур.