У2024 році держава забезпечить ветеранів та їхні сім'ї безкоштовною психологічною допомогою. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що відбувся у Львові, передає пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході особисто взяли Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, члени Уряду, керівники обласних адміністрацій, в онлайн форматі – європейські та американські чиновники.

У своєму виступі очільниця Мінветеранів наголосила, що забезпечення сучасною психологічною допомогою ветеранів та українських Захисників і Захисниць, які повертаються з війни, є пріоритетом державної ветеранської політики. І надання такої допомоги має відбуватися насамперед у громадах.

“Для цього за ініціативи Мінветеранів Уряд прийняв постанову №1270, яка надає можливість здійснювати відшкодування вартості наданих послуг із психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх сімей. У нас вже працює Реєстр постачальників послуг з психологічної реабілітації. До нього можуть бути включені спеціалізовані заклади будь-якої форми власності, в тому числі й фізичні особи-підприємці, які надають такі послуги. Це означає, що наступного року держава буде сплачувати за надання психологічної допомоги ветеранам та їхнім рідним, тобто – безкоштовно для них”, – поінформувала Юлія Лапутіна.

Також Мінветеранів разом із Міністерством освіти і науки України наразі працюють над розробкою відповідних програм підвищення кваліфікації українських психологів, зазначила Міністр.

Нагадаємо, 4 грудня 2023 року за ініціативи Мінветеранів на черговому засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову № 1270, якою вносяться зміни до Порядків та умов надання безоплатної психологічної допомоги (постанови КМУ № 497 від 12 липня 2017 року та №1338 від 29 листопада 2022 року).