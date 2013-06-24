Американський бізнес готовий долучитись до проектів з відновлення та реконструкції українського енергетичного сектору. Такі перспективи співробітництва між Україною і США обговорили під час відеоконференції Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, радник Держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт, Міністр енергетики України Герман Галущенко, керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький, представники найбільших американських енергетичних компаній, а також посол США в Україні Бріджит Брінк та посол України в США Оксана Маркарова. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми розробили короткостроковий та середньостроковий план дій, який не тільки визначає поточні потреби нашої країни, але й узгоджує їх із стратегічним енергетичним баченням відновлення України, враховуючи цілі зеленого переходу та енергетичної безпеки. Він стане основою більш глобального плану щодо відновлення Україн у рамках Ukraine Facility й відкриє доступ до фінансування від Єврокомісії у розмірі 50 мільярдів євро. Ми готові вислухати вас і ваші ідеї - які рішення можна почати запроваджувати зараз задля того, щоб реалізувати якомога більше проектів в енергетиці, які також можуть сприяти економічному зростанню в Україні. Ми бачимо вашу зацікавленість і розраховуємо на американських інвесторів, адже впевнені, що саме приватний сектор має стати основою відбудови нашої країни», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, Україна в найближчі п’ять років буде зосереджуватись у створенні нових генеруючих потужностей на базі відновлювальної енергетики, створені балансуючих потужностей на базі ГЕС, а також розвивати маневрову децентралізовану генерацію. Також окремо буде приділятись увага проектам з накопичення енергії та розвитку атомної генерації.

Ще одним напрямком відновлення української енергетики має стати модернізація та розширення систем передачі та розподілу, а саме розвиток «розумних» мікромереж та розширення пропускної здатності інтерконекторів, ліній передач між Україною та Словаччиною, Україною та Румунією.

В період до 2026 року Україна планує локалізувати виробництво енергетичного обладнання.

В свою чергу Джеффрі Паєтт підтвердив наміри США підтримувати Україну, як під час війни, так і в період повоєнного відновлення. За його словами, американський бізнес вже сьогодні має планувати свою участь у проектах по відновленню української енергетичної інфраструктури.

Керівники американських компаній Baker Hughes, Bechtel, GE Vernona, Halliburton, Holtec, Invenergy, NuScale Power, Schneider Electric USA запевнили, що готові до тісної співпраці. Більшість з них підтвердили свою готовність створювати нові робочі місця в Україні й підтримувати енергетичний сектор у «зеленому» переході.