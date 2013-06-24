Питання розмінування забруднених вибухівкою земель є топ-пріоритетом для Уряду і першочерговим кроком у реконструкції України. На цьому наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свирденко під час онлайн-зустрічі з Віце-премʼєр-міністром – Міністром внутрішніх справ Республіки Хорватія Давором Божиновичем. Участь у заході взяли заступник Міністра Ігор Безкаравайний, представники МЗС України та МВС Республіки Хорватія. Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою зустрічі стало обговорення підготовки до Міжнародної конференції донорів гуманітарного розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі, Хорватія, 11 та 12 жовтня. Також сторони обговорили нинішню ситуацію щодо гуманітарного розмінування в України і заходи, які застосовує Уряд і, зокрема, Міністерство оборони і ДСНС.

«Ми сподіваємось отримати практичні результати впродовж конференції. Цей захід стане платформою для мобілізації додаткової міжнародної підтримки та ресурсів для ініціатив з розмінування в Україні. Наші міжнародні партнери, країни G7, зможуть сконцентруватися на обговоренні нових підходів у очищенні українських земель від вибухонебезпечних речовин», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр підкреслила, що кожна країна може долучитися до розмінування України, зокрема, надавши спеціальну техніку, навчанням саперів чи допомогти вийти на глобальний ринок техніки з розмінування. Наразі в Україні працює 14 приватних операторів з розмінування, і всього 26 спеціальних машин при потребі принаймні у 100 машин. Мінекономіки сподівається збільшити наявну кількість машин удвічі кінця року.

Юлія Свириденко також зазначила, що Уряд працює над Стратегією протимінної діяльності в Україні, у пріоритеті якої – розмінування об’єктів інфраструктури (ліній електропередач, доріг, залізничних колій, газопроводів), забезпечення громадської безпеки, а також очищення сільськогосподарських угідь. Свої напрацювання Україна презентує на конференції у жовтні.

Іншою важливо темою для обговорення на конференції стане розблокування земель (ленд-реліз) від вибухонебезпечних предметів шляхом нетехнічного обстеження. Уряд, зокрема, Міністерство оборони, ДСНС та міжнародні експерти вже працюють над відповідною документацією, необхідною сертифікацією, щоб іноземні оператори могли зайти в Україну і долучитися до швидкого гуманітарного розмінування.