Україна ставить перед собою амбітну мету: пройти шлях від кандидата до членства в ЄС за два роки. І ще до отримання членства забезпечити повну інтеграцію у внутрішні ринки ЄС. Про це розповіла Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками членських компаній Європейської Бізнес Асоціації 25 жовтня 2022 року передає Урядовий портал.

«Ми робимо все, щоб пришвидшити вступ в ЄС. Можливо, це дуже амбітно прозвучить, але бачимо для себе терміни у два роки, за які Україна має пройти шлях від кандидата до повноправного члена Євросоюзу. Кожного пленарного тижня Верховна Рада намагається розглядати бодай один євроінтеграційний закон, щоб пришвидшити цей рух максимально за всіма напрямками.

Також ми хочемо забезпечити повну інтеграцію України у внутрішні ринки ЄС вже зараз, ще до вступу. На порядку денному – продовження повного доступу українських товарів на західні ринки. Щоб наші підприємці могли розраховувати на такий доступ у наступні два роки. Наші європейські партнери говорять: навіщо вам більше, далі ви вже будете членами ЄС. Ми погоджуємося. Наших підприємців задовольнить продовження дій до повноправного членства», - зазначила Юлія Свириденко.

На зустрічі, в якій взяли участь більше 170 представників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації та представників посольств держав ЄС, також обговорили питання:

поточної економічної ситуації в країні та прогнозів на наступний рік;

ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною;

законопроєкту №7687 щодо бронювання військовозобов'язаних під час воєнного часу;

реформи Трудового кодексу та інші.

Як зазначила Юлія Свириденко, на сьогодні можна констатувати стабілізацію економіки. Якщо раніше прогнозувалося падіння на рівні 35-37%, зараз є надія, що падіння зупиниться на рівні близько 30%. Інфляція на кінець року становитиме 30%. Рівень безробіття – 28%, а наступного року – 30%. Економіка поступово відновлюватиметься. Навіть за умови, що військові дії в активній фазі триватимуть перші шість місяців, зростання ВВП прогнозується на рівні 4,6%.

Говорячи про Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, Юлія Свириденко зазначила, що все готове для її ратифікації. Однак ситуація в Україні змінилася від моменту підписання Угоди: сьогодні українські виробники потребують особливого захисту. Наразі тривають перемовини з Туреччиною про встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легпрому України. Очікується, що в грудні 2022 – січні 2023 року додаткові домовленості підпишуть - і Угода буде ратифікована парламентами обох країн.

Як підкреслила Юлія Свириденко, робиться це для того, щоб українські виробники могли конкурувати з іноземними, зокрема, за держзамовлення.

«Ми виходимо з того, що кошти держзамовлення мають залишатися в Україні», - акцентувала Міністр економіки.

Стосовно законопроекту №7687 щодо бронювання військовозобов'язаних під час воєнного часу Юлія Свириденко наголосила, що Уряд підтримує ухвалення проекту закону в тому вигляді, який надійшов на перше читання. Тобто закон має дозволяти бронювання працівників у відриві від мобілізаційних завдань.

Після того, як документ буде ухвалено, Міністерство економіки ініціює обговорення з бізнесом питання визначення критеріїв підприємств, критичних для забезпечення економіки або життєдіяльності населення. Зокрема й з урахуванням пропозицій будуть внесені зміни в чинну Постанову №194, що регулює питання бронювання.

Довідково

Європейська Бізнес Асоціація заснована 1999 року за підтримки Європейської Комісії в Україні та об’єднує понад 1000 компаній. Серед завдань ЄБА - захист інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів на найвищому державному рівні, допомога підприємствам у розвитку на українському ринку та ін.