Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час відео-конференції з Генеральним директором з питань сусідства та переговорів щодо розширення Європейської Комісії Гертом-Яном Купманом обговорили прогрес у підготовці Плану України в рамках роботи над програмою Ukraine Facility Європейського Союзу. Сторони уточнили подальшій графік зустрічей, перелік необхідних для затвердження документів та терміни затвердження ключових етапів підготовки плану. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Програма Ukraine Facility має стати не тільки фундаментом для відновлення та європейської інтеграції України, а й забезпечити внутрішню трансформацію держави, реалізацію економічних реформ та стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки. Віримо, що ЄС вдасться до кінця листопада затвердити всю програму Ukraine Facility, щоб в грудні встигнути затвердити виділення коштів на наступний рік в рамках бюджетного процесу ЄС», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, напрацювання в рамках програми Ukraine Facility стануть основою для подальших перемовин з більш ширшим колом країн-партнерів та фінансових організацій. Адже потреби у фінансуванні значно перевищують обсяги програми, яка передбачає фінансування України з боку ЄС у 50 млрд євро - реальні ж потреби для відновлення оцінюються як мінімум у 400-500 млрд євро.

В свою чергу Герт-Ян Купман високо оцінив високий темп і якість підготовки українським Урядом необхідних для затвердження документів Плану. За його словами, розробка програми Ukraine Facility відбувається за раніше затвердженим графіком і він сподівається на те, що сторонам вдасться погодити всі його етапи відповідно до вже затверджених строків.

Довідково

План України відображатиме комплексне бачення відновлення та розвитку країни у наступні 4 роки та попередньо складатиметься з наступних ключових блоків:

· Макрофінансові сценарії відбудови;

· Основні реформи;

· Секторальні реформи, включаючи політики щодо державних активів та приватизації; людського капіталу, бізнес-клімату та фінансових ринків;

· Стратегії розвитку стратегічних секторів економіки;

До плану також увійдуть секції з євроінтеграції, цифровізації, регіонального розвитку та клімату.