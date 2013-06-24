Уряд України працюватиме над тим, щоб державна система публічних закупівель Prozorro стала обов’язком інструментом для проведення закупівель на товари, послуги чи роботи, які фінансуються донорськими чи міжнародними організаціями. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про переваги такого підходу Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко написала в авторській колонці для авторитетного американського видання Barron’s, яке спеціалізується на інвестиційних новинах.

За словами Юлії Свириденко, міжнародні партнери України вже продемонстрували готовність використовувати Prozorro. Так Світовий банк підтвердив, що ця система повністю відповідає правилам організації. Крім цього, чотири фінансові організації — Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Світовий банк домовились застосовувати спільний підхід до закупівель в Україні. У меморандумі, який вони підписали, передбачене використання Prozorro для малих тендерів, які не перевищують порогових значень у 130 000 євро для товарів і послуг і 5 мільйонів євро для робіт у проектах, що фінансуються цими організаціями.

“Ми прагнемо досягти того, аби всі закупівлі за кошти іноземних донорів обов’язково відбувалися через систему Prozorro й не мали лімітів. Для міжнародних організацій перевага у тому, що Prozorro — чи не єдина платформа, яка працює як “конструктор”. Гнучкі підходи дозволяють кожному донору користуватися системою за своїми правилами. Потрібно лише задати необхідні параметри: чи потрібна попередня кваліфікація учасників, чи є потреба у проведенні аукціону та інші. Крім того, завдяки удосконаленню, на основі рекомендацій Світового банку, тепер у Prozorro можна приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно їх розглядати й обирати переможця не лише за ціновим критерієм. Для України ж такий крок допоміг би максимально залучити до відбудови український бізнес, для якого система електронних торгів давно зрозуміла і відома”, — написала Міністр економіки.

За її словами, перехід всіх публічних закупівель у цю систему став однією з найуспішніших реформ в історії України.

Нагадаємо, свої тендери в системі Prozorro вже проводить проект USAID та UKaid TAPAS “Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах”.

Загалом, зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються саме через систему Prozorro Навіть в умовах війни система демонструє суттєву економію у всіх сферах закупівель. За рік дії Постанови №1178, яка регулює особливості публічних закупівель під час дії воєнного стану, завдяки Prozorro різниця між сумарною очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів склала 40 млрд грн.

Ще один приклад, який свідчить про ефективність Prozorro — повернення оборонних закупівель в електронну систему. Завдяки цьому від травня вдалося зекономити 16% коштів — це близько 5 млрд грн.