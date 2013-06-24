Питання розмінування та введення в господарську експлуатацію сільськогосподарських земель були обговорені під час зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки Юлії Свириденко з Координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, Регіональним директором Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгвортом та Координатором з протимінної діяльності ПРООН в Україні Полом Хеслопом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час розмови сторони обговорили актуальні питання розмінування територій нашої держави, прогрес роботи з обстеження та очищення, зокрема, Харківщини, питання координації дій з метою більш швидкого повернення в експлуатацію обстежених та очищених земель.

«Ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб на землях сільгосппризначення, вже відпрацьованих урядовими та неурядовими операторами, якомога швидше була відновлена господарська діяльність. Тому не лише обстеження та розмінування, але й передбачені законодавством процедури, зокрема контролю зробленої роботи та передачі відповідальності щодо очищеної території, теж потрібно проводити швидко», - зазначила Юлія Свириденко.

За підсумками зустрічі сторони домовились створити координаційну групу, яка працюватиме над прискоренням здійснення відповідних процедур, що сприятиме швидкому поверненню очищених земель в експлуатацію.