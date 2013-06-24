Економічна стратегія Уряду, Закон «Про Державний бюджет на 2024 рік», Ukraine Facility, демографічні виклики України і цінність людського капіталу, грантові і кредитні програми підтримки малого і середнього бізнесу, публічні закупівлі – про ці та інші теми йшлося сьогодні, 22 вересня, під час другого дня Регіонального економічного форуму, участь у якому взяла Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Захід відкрив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна, на жаль, завжди була недоінвестована і в цьому стані ми прийшли на початок війни. Ключовим завданням Уряду є створення конкурентоспроможної економіки і забезпечення припливу прямих інвестицій через стимулювання ділової активності. У фокусі зараз – підтримка малого і середнього бізнесу шляхом дерегуляції, державної підтримки, гармонізації законодавства з ЄС. Так, у 2023 році значно покращилася ситуація із прямими іноземними інвестиціями, чистий приплив яких у січні-липні склав $2,2 млрд», - зазначила Юлія Свириденко під час дискусійної панелі.

Зокрема, у проекті Держбюджету-2024 закладено стимули відновлення економіки: майже 30 млрд грн на програми підтримки українського бізнесу.

Як зазначила Перший віце-прем’єр-міністр, для залучення в Україну інвестицій важливо посилювати механізми зниження ризиків. Мінекономіки продовжує будувати систему для доступу українських та міжнародних інвесторів до страхування різних видів воєнних ризиків при веденні бізнесу в Україні. Серед донорів – Уряди країн G7, G19 та Європейська комісія, а також Трастові фонди міжнародних фінансових організацій, Цільові фонди IFI / DFI та експертно-кредитні агентства.

Також Юлія Свириденко акцентувала, що для сталого економічного зростання Україна має з країни, яка експортує сировину, перетворитися на експортера готової продукції.

«Ми повинні розвивати переробну промисловість – переробка має бути новою економічною філософією України, тому що саме переробна промисловість дає високий відсоток доданої вартості. Зараз частка переробної галузі у ВВП України становить 10,3%. Тоді як у наших сусідів у рази більше: Польща – 17,3%, Туреччина – 22%, Словаччина – 19,1%. При цьому орієнтир Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для України складає 20-25%. Прогнозована потреба в інвестиціях на період 2023-2032 років – $90 млрд», - додала Юлія Свириденко.

Крім підтримки підприємництва на внутрішньому ринку, Уряд також орієнтований на підтримку експорту – для цього нарощує спроможності Українського експортно-кредитного агентства. Додаткове фінансування дасть можливість підтримати $2 млрд експорту протягом 1-3 років. Крім того, Уряд працює над механізмом перестрахування для гарантій, які надає ЕКА. Це створює додаткові можливості для страхування нових клієнтів.