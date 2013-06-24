Розмінування українських земель за кілька років, а не десятиліть - стане найкращою відповіддю агресору, який намагається вкрасти наше майбутнє і вбивати українців навіть після війни. Для цього ми маємо об’єднати зусилля всього цивілізованого світу.

Про це заявила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками дипкорпусу з питань імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського у частині екологічної безпеки передає Урядовий портал. В зустрічі брали участь Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Перший віце-прем’єр-міністр нагадала, що через військову агресію рф Україна на сьогодні є найбільш замінованою країною світу - 174 тис. квадратних кілометрів або третина території країни потребує перевірки на вибухонебезпечні предмети.

«Безпрецедентне потенційне забруднення української землі мінами та іншими вибуховими речовинами – це небезпека для людей, тварин, ґрунтів, продуктів харчування та екосистем. Окрім того, до війни ці родючі землі були джерелом їжі для 81 мільйона людей. Нині ж вони не використовуються за призначенням. Тобто війна, розв’язана росією, підриває продовольчу безпеку світу і провокує поглиблення проблеми голоду», - зазначила Юлія Свириденко.

Тому одне із екологічних завдань Формули миру Президента України Володимира Зеленського – розмінувати 80% потенційно забруднених територій та повернути туди повноцінне життя вже за 10 років. Саме таку амбітну мету поставив перед собою український Уряд. І для цього Україні потрібна потужна міжнародна підтримка. Юлія Свириденко закликала представників дипустанов долучитися до партнерів, які вже допомагають Україні в розмінуванні.

За її словами, сьогодні Україна має близько 3000 саперів, які працюють на межі сил, і 26 механізованих машин розмінування, чого недостатньо для досягнення поставленої мети. Вирішення проблеми розмінування та завданої навколишньому середовищу агресією рф шкоди вимагатиме спільних зусиль всього світу впродовж багатьох років. І Україна розраховує на підтримку партнерів. Юлія Свириденко також нагадала, що в Україні вже створено Центр гуманітарного розмінування, який буде координувати роботу партнерів і зацікавлених сторін.

«Наша кінцева мета – використовувати всі сучасні технології, щоб прискорити розмінування, зробити його безпечнішим і ефективнішим. Ми хочемо, щоб у світі було достатньо можливостей для боротьби з мінами та вибуховими речовинами. І ми хочемо мати сучасну політику розмінування, яку можна було б використовувати в інших забруднених регіонах. Якщо нам вдасться розмінувати Україну за кілька років, а не десятиліть - це буде найкращим доказом того, що агресор не зможе вкрасти наше майбутнє і вбивати людей навіть після війни», - підсумувала Юлія Свириденко.