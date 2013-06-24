Інновації та виробництво в Україні обладнання й техніки для розмінування – ключі до швидшого очищення території нашої країни від мін та снарядів, що не вибухнули. Про це йшлося під час дискусійної панелі на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві, присвяченій питанням гуманітарного розмінування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначила у своєму виступі Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, близько 170 тисяч квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими. З викликами такого масштабу людство не стикалося з часів Другої світової. І готових рішень, як швидко очистити такі території, немає. Відтак, Україна не може собі дозволити розтягнути процес розмінування на десятиліття, а то й століття, як вказують деякі експерти. Натомість метою є за десять років повернути до використання 80% потенційно забруднених територій.

«Саме тому ми сьогодні докладаємо зусилля одразу за декількома ключовими напрямками. Нарощення спроможності урядових структур – ДСНС та ДССТ. Створення та стимулювання розвитку ринку послуг із розмінування. Співпраця з донорами та партнерами. Наступні ключові напрямки – розвиток виробництва техніки та обладнання для розмінування в Україні та розвиток і впровадження інновацій. За час війни Україна показала себе дуже інноваційною державою. Ми всіляко будемо підтримувати та розвивати виробництво та інновації і в сфері розмінування», - сказала Юлія Свириденко.

Під час дискусії на панелі представники українських та іноземних компаній розповіли про плани щодо виробництва та постачання на потреби розмінування спеціальної техніки.

Зокрема, член правління хорватської DOK-ING Гордан Пешич зазначив, що компанія, згідно з підписаним у червні з українським виробником меморандумом, вже локалізувала в Україні 20% виробництва та планує збільшувати цей показник. Також компанія до кінця року поставить в Україну законтрактовану кількість машин для розмінування та забезпечить машини, які працюють в Україні, запчастинами.

У свою чергу, українські виробники розповіли про власні розробки. Так, «АвтоКрАЗ» протягом трьох місяців завершить виробництво першої української машини для розмінування на базі бульдозера іноземного виробництва. Проект реалізується за фінансової та експертної підтримки Фонду Говарда Баффета та може бути швидко масштабований – потужності виробника дозволяють це. А в компанії «Пожмашина», що влітку підписала меморандум про локалізацію виробництва машин для розмінування з данською Hydrema, розробили спеціальні броньовані машини для перевезення обладнання для розмінування.

На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві були представлені понад 30 країн світу та більше 250 оборонних компаній. Відкриваючи масштабний захід, Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Також, як зазначив Голова Держави, Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу та створить спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.