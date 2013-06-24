Найближчим часом Парламент Канади має ратифікувати оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Щоб максимально використати нові можливості для приватного бізнесу двох країн, на початку наступного року до України прибуде канадська бізнес-місія з конкретними пропозиціями щодо інвестицій у вітчизняну економіку та післявоєнного відновлення нашої країни. Про це домовились Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр міжнародної торгівлі, сприяння експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Нг під час відео-розмови, передає Урядовий портал.

«Для нас є важливим пріоритетом зміцнення торговельно-економічних зв’язків між двома країнами в рамках оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Я запрошую канадський бізнес до участі у відбудові України. Зараз приватні інвестори мають унікальний шанс закласти основу для запуску свого бізнесу ще до того, як країна здобуде перемогу у війні, що триває. Стратегічно важливими для нас секторами є оборона, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, відновлювана енергетика, видобуток і зберігання газу, зелена металургія, експортна логістика та ІТ. Україні потрібні іноземні інвестиції, оскільки вони мають найбільший мультиплікаційний ефект для економіки», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, щоб захистити приватні інвестиції, наразі Уряд спільно з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями працює над створенням Фонду перестрахування військових ризиків, який допоможе перезапустити ринок великих приватних перестраховиків, міжнародних та українських операторів страхового ринку. Також Україна чекає на поглиблення нашої співпраці з Export Development Canada (EDC) щодо страхування військових ризиків. Україна заохочує EDC надавати страхове покриття інвестицій для спільних підприємств, створених українськими та канадськими партнерами.

«Також хотіла би запросити до бізнес-місії, яка планує відвідати Україну, і Банк розвитку бізнесу Канади. Ця фінансова установа може почати фінансувати український приватний сектор, державні установи та муніципалітети. Наша пріоритетна задача - налагодити тісні контакти українського і канадського приватного бізнесу. І я бачу гарні перспективи такого співробітництва на фоні початку економічного відновлення України», - продовжила Юлія Свириденко.

Особливу увагу Уряд зараз приділяє розвитку переробної промисловості, адже експорт сільгосппродукції морськими шляхами залишається обмеженим. Тому досвід канадських компаній, які спеціалізуються на продуктовій переробці аграрної продукції, має гарні перспективи для втілення в Україні.

«Україні необхідно шукати будь-які альтернативні та передбачувані експортні можливості, які б забезпечили сталий розвиток аграрних переробних галузей. Я сподіваюся на продовження співпраці з Канадою та ще більш широке залучення канадського бізнесу до відновлення України», - продовжила Юлія Свириденко.

Під час розмови вона також подякувала канадську колегу за підтримку Збройних Сил України системами ППО, засобами радіоелектронної боротьби та військовими безпілотниками.

Сторони також обговорили необхідність створення правової бази щодо можливості використання російських активів для реконструкції та відновлення України.

Довідково

22 вересня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Передбачається, що угода набуде чинності або після ратифікації обома сторонами, або з 1 січня 2024 року, залежно від того, яка подія настане раніше.