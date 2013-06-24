26 вересня, за участі Першого віце-прем'єр-міністра України — Міністра економіки України відбулося засідання Мультидонорської координаційної платформи, покликаної забезпечити широку участь країн-партнерів України та міжнародних фінансових організацій до процесу відбудови та розвитку держави. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі Міністерство економіки України представило концептуальну записку Плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу, ключові напрямки подальшої роботи, актуальні потреби, а також пріоритетні напрямки, що потребують фінансування для забезпечення макроекономічної стабільності держави.

Програма Ukraine Facility створює надійний фундамент для відновлення та розвитку держави. Попри це, потреби у фінансуванні відновлення України після війни значно перевищують обсяги програми та оцінюються експертами у 400-500 млрд євро.

З огляду на це, одне з ключових завдань Плану України — стати основою для подальших перемовин з партнерами щодо розширення програми та розбудови прозорої архітектури відновлення. Напрацювання в рамках підготовки Плану України стануть основою для подальших перемовин з ширшим колом країн-партнерів та фінансових організацій.

“Відбудова України стане одним з найбільш масштабних проектів в сучасному світі. Потрібен відповідний рівень координації зусиль, добре спланована стратегія з чітким розумінням потреб та пріоритетів. План України може стати основою для цього, включаючи необхідні державні зміни, економічні реформи та ключові сектори для розвитку. Водночас 50 млрд євро, передбачених програмою, не вистачить для забезпечення всіх потреб. Тому ми закликаємо наших партнерів, включно з країнами G7 та міжнародними фінансовими інституціями, доєднатися до втілення та подальшого розширення Плану. Консолідація міжнародної підтримки дозволить нам швидко відновити зруйноване та забезпечити стійке зростання економіки”, — зазначила під час виступу Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Міністерство економіки України завершило підготовку концептуальної записки Плану України в рамках Ukraine Facility. Концептуальна записка містить ключові пріоритети та програму заходів, які будуть розширені та деталізовані у Плані України, і перетворяться на щоквартальні критерії виконання.

Затвердження концептуальної записки Плану України дозволяє розпочати перемовини з широким колом країн-партнерів та фінансових організацій для забезпечення потреб з відновлення та розвитку України.

Координаційна платформа донорів слугуватиме центром для планування, фінансування та моніторингу процесу реалізації проектів з відновлення та реконструкції, включаючи програму Ukraine Facility.