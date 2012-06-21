13-річна киянка Софія Лузіна підкорила суддів вокального шоу «Голос.Деті-4» своїм талантом. Дівчинка не тільки володіє прекрасним голосом, а й сама пише пісні.
Юна вокалістка створює і виконує пісні на трьох мовах.
«Я дуже б хотіла, щоб люди від моїх пісень отримували радість, щоб їх це на щось надихало», – сказала Софія перед виходом на сцену.
Дівчинка виконала на «сліпих прослуховуваннях» пісню Human співака Rag'n'Bone Man і розгорнула всі три крісла.
Також вокалістка виконала композицію власного твору. Після чого Наталя Могилевська, Дмитро Монатік і гурт «Вемя и Стекло»влаштували справжню боротьбу за учасницю.