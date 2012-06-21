У Вінницькій міській раді відзначили 14-річну Марію Чикальську, яка з власної ініціативи прибрала сміття з частини півострова Бригантина, що в межах міста на річці Південний Буг. Міський голова Сергій Моргунов вручив їй грамоту, квіти та iPhone.
«У Вінниці відбулась неординарна і приємна подія, про яку дізналась фактично вся країна. Юна патріотка, яка вболіває за наше місто, у свої 14 років показала чудовий приклад для всіх. Вона самотужки прибрала сміття, яке залишили після себе відпочивальники в районі півострова Бригантина. Марія добре навчається в школі-гімназії, про неї гарно відгукуються педагоги та її друзі, вона має активну життєву позицію. Тож дякую Марії, а її батькам — за гарне виховання доньки», — зазначив очільник міста. «Я люблю бувати на природі й коли пішла відпочити на півострів, побачила там сміття, яке залишили після себе відпочивальники. У мене одразу з’явилось бажання його прибрати», — розповіла Марія Чикальська. Дівчина сподівається, що її приклад змінить ставлення деяких людей до міста і вони почнуть дбати про чистоту навколишнього середовища.