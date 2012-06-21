25 хлопчиків та дівчаток з прифронтової Авдіївки прибули на оздоровлення та культурний відпочинок до Золотоноші на Черкащині. Група дітей з Донбасу гостює тут уже не вперше: два минулі роки хлопці й дівчатка з Авдіївки під час літніх канікул також відпочивали в Золотоноші. Приїзд став можливим завдяки тісній співпраці Золотоніської міської ради й Авдіївської військово-цивільної адміністрації. Юні українці зі сходу прибули на Черкащину з учителями. Оселилися в місцевій санаторній школі-інтернаті, яка й раніше приймала гостей з Донбасу. Навчальний заклад забезпечить їх харчуванням.
Протягом двох тижнів юні авдіївці візьмуть участь у цікавих екскурсіях, зокрема ознайомляться з культурними й історичними пам’ятками Черкащини і Київщини. Заплановано детальне знайомство із Золотоношею, відвідини черкаського зоопарку, парку розваг у СТОВ «Агрофірма «Маяк», музеїв у Переяславі-Хмельницькому, а також бази відпочинку на узбережжі Дніпра. Як повідомила на зустрічі делегації заступник міського голови Світлана Суддя, для дітей із прифронтового міста місцеві освітяни підготували насичену культурну програму. Вони візьмуть участь у спортивному святі та волейбольному турнірі.
Оскільки ще жоден центр не розпочав роботу, поставлено завдання найближчим часом відкрити кілька центрів, у яких би діти з особливими потребами могли сповна скористатися своїм правом на здобуття освіти.