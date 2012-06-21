Колектив вокальної студії «Сузір’я» Черкаського центру дитячої та юнацької творчості заснував конкурс народної пісні, у якому беруть участь дедалі більше її шанувальників з усієї України.
Самі вихованці студії вже понад 20 років демонструють свої таланти в місті та поза його межами, виступаючи на різноманітних конкурсах і фестивалях. За роки існування вони неодноразово підтверджували почесне звання зразкового художнього колективу. Основний напрям творчості — сучасна українська пісня. Крім того, вихованці на чолі з керівником студії Лілією Шамрай відроджують народну пісню в акапельному виконанні та всіляко популяризують її.
— Народна пісня завжди звучить в унісон з українським серцем, — поділилася своїми роздумами учасниця студії Влада Федоренко. — Пісні допомагали переживати важкі часи становлення нашої держави. Дівчата співали їх, і коли на душі були смуток, печаль, і коли було весело. Хлопці заводили голосних у полях. Українська народна пісня — це душа нашої землі, нашого народу. Нині вона переживає період відродження. Я вважаю, що це дуже добре, адже ми повинні пам’ятати пісні наших прадідів та передавати їх із покоління в покоління.Після перемог у конкурсах всеукраїнського рівня учасники колективу вирішили спробувати свої сили й на міжнародних змаганнях. Тричі були лауреатами першої премії на конкурсах у Болгарії. Але продовжували наполегливо працювати і все-таки вибороли омріяну нагороду — гран-прі, — розповідає Лілія Іллівна. — До конкурсів готуємося дуже серйозно. За кожною нагородою — велика праця і навіть сльози.
Учасники колективу за підтримки батьківського комітету неодноразово організовували благодійні заходи. Усі виручені кошти вони спрямовують на допомогу сім’ям воїнів АТО. Цьогоріч юні вокалісти вперше співали для хворих у дитячому онкологічному диспансері.