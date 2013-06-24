Молоді вчені з Дніпропетровщини вибороли нагороди на Європейській виставці креативності та інновацій «EUROINVENT» у Румунії. Здобули дві золоті медалі. Представили проєкти у сфері цифрових технологій та медицини.

« Їхні розробки гідно оцінила європейська наукова спільнота. За такою талановитою і розумною молоддю – наше майбутнє», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Павло Берназ.

«Золото» виборов 17-річний дніпрянин Ілія Рябко. Він досліджував негативний вплив кліматичних факторів в замкнутому просторі. Розробив девайс, який аналізує температуру, рівень вологості, вуглекислого газу у транспорті. Потім – відправляє ці параметри водію.

«Моя система допоможе контролювати параметри у замкнутому автомобілі. Якщо користувач не відповідає на оповіщення, пристрій відправляє показники на спеціальний сайт. У випадку небезпеки компанія, що обслуговує пристрій, вирушить на допомогу. Система може використовуватися у будь-якому замкнутому приміщенні. Сподіваюся, моя розробка зацікавить спонсорів та зможе врятувати чиєсь життя», – розповів Ілія Рябко.

Переміг і 16-річний дніпрянин Роман Родинський. Юнак вивчав методи перетискання судин нирок. Каже: у майбутньому хоче стати нейрохірургом.

«Щоб успішно, з мінімальними втратами крові, провести операцію на нирках, хірурги використовують перетискання судин. На жаль, після таких маніпуляцій 82% людей переживають проблеми з кровоносною та нервовою системами, шкірою та інші патології. Ми намагалися визначити найбільш універсальний та безпечний метод перетискання», – пояснив Роман Родинський.

Дослідники – вихованці обласного відділення Малої академії наук України.

XV виставка «EUROINVENT» пройшла у румунському місті Ясси. Долучилися 750 вчених з різних країн. Команда України здобула 13 золотих, 2 срібні медалі і 13 спеціальних нагород.