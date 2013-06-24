Вони представили проєкти на екологічну тему. Здобули золоту, срібну, бронзову медалі і три почесні нагороди.

«За результатами національного відбору дев’ять юних вчених з Дніпропетровщини поїхали за екоквитками на Всесвітню олімпіаду геніїв у США. У Рочестерському технологічному інституті вони презентували проєкти і вибороли шість нагород. Пишаємося і бажаємо нових перемог», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Павло Берназ.

Учасники підготували проєкти за шістьма напрямками: наука, бізнес, креативне письмо, мистецтво, робототехніка та короткометражний фільм.

«Золото» виборола 16-річна Маргарита Перепелиця з Кривого Рогу. Дівчина визначала концентрацію важких металів в опалому листі та його придатність для компостування.

«Я зібрала листя клену, липи і тополі з придорожньої зони, поблизу житлових будинків та парку. Додала реагенти. Потім – вимірювала концентрацію важких металів за допомогою спектрофотометру. Визначила, що їх найбільше у придорожньому листі. Тому воно непридатне для компостування, адже може нашкодити ґрунту. «Очистити» ж його можна спеціальними молекулами – біосурфактантами», – розповіла Маргарита.

Дівчина також визначила, що листя липи найкраще затримує пил, смог, важкі метали. Тому найліпше очищує повітря у промисловому місті.

Бронзову медаль здобула 17-річна Ганна Кіцела з Жовтих Вод. Дівчина пише історії з раннього дитинства та мріє стати письменницею. На конкурс підготувала оповідання про село, що пережило окупацію. Хотіла показати масштаб трагедії і зміни у світосприйнятті героїв.

«Мій твір – про вигадане «пухнасте село», в якому живуть котики. Через збірні образи я показала те, що насправді пережили мешканці півдня під час окупації. Та негативні наслідки для екології через дії агресора. Я неодноразово відвідувала ці місця. Тому для мене це особиста трагедія», – розказала Ганна.

Юні генії – вихованці обласного відділення Малої академії наук України.

«Genius Olympiad» – щорічний міжнародний конкурс екологічних проєктів. Загалом долучилися понад півтори тисячі учасників із 60 країн світу. Українська делегація привезла 35 нагород. Призерам запропонували навчатися за грантовою програмою у Рочестерському технологічному інституті.