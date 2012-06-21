Понад 200 юнаків і дівчат з різних куточків України з’їхалися до навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерала-майора І. Момота, що під Черкасами. Вони візьмуть участь у всеукраїнському вишколі «Джура-прикордонник», який проходить тут. Протягом 10 днів юні патріоти опановуватимуть військові вміння й навички.
Захід організовано з ініціативи Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту і Державної прикордонної служби України.
У межах вишколу вихованці оволодівають навичками, необхідними в захисті державного кордону. Юні джури у складі 19 роїв з Харківщини, Запоріжжя, Донеччини, Херсонщини, Львівщини та інших областей беруть участь в інтелектуальних конкурсах, семінарах, долають смугу перешкод, долучаються до вправи «штовхач». Вони вчаться й випробовують себе, намагаючись бути схожими на старших.
Юні прикордонники переглянуть історичні відеофільми, відвідають визначні місця Черкащини.
Унікальність вишколу «Джура-прикордонник» у тому, що вперше за роки незалежності України закладається фундаментальна раціональна система національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання у прикордонних районах, що має на меті зміцнення національної безпеки, сприятиме популяризації прикордонного відомства в суспільстві, вихованню справжніх патріотів.
Як розповів 15-річний учасник вишколу Антон Богатирьов з Маріуполя Донецької області, він брав участь у торішньому вишколі. Цього разу хотів би закріпити знання і вміння, набуті торік. Особливо його цікавлять конкурси й тренінги на випробування фізичної сили. А в майбутньому хоче пов’язати життя з військовою справою, для початку вступити на навчання до відповідного закладу.
Ренату Гришко із Запоріжжя вдома обрали ройовою у грі «Сокіл» («Джура»), і вона з успіхом справляється з обов’язками. На її переконання, немає значення, хто ти — хлопець чи дівчина. Головне, що це потрібно і тобі, й державі, зрештою, це просто цікаво.