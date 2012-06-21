Днями в Запоріжжі відбувся Всеукраїнський дитячий фестиваль мистецтв «Калинова гронка». У складі журі були провідні викладачі вищих навчальних закладів та відомі діячі мистецтв. Зразковий художній колектив-студія сучасної хореографії «Модерн данс Стиль» (керівник Любов Щербина) виявив високий професіоналізм, виборовши перше місце та Гран-прі в номінації «Хореографія». Цей художній колектив був нагороджений дипломом фестивалю та подарунками.
Водночас, за даними департаменту освіти і науки Запорізької міськради, вихованці позашкільного навчального закладу Комунарського райцентру молоді та школярів Запоріжжя успішно виступили на інших творчих змаганнях і фестивалях. Так, на Всеукраїнському фестивалі зі спортивних бальних танців у Полтаві «Poltava Dance Festival 2017» танцювальна пара центру Іван Попелюк та Дарина Муризіна, вихованці бально-спортивного клубу «Браво» (керівник Наталія Еременко), стали переможцями та володарями кубків у номінації «Ювенали 1+2 Д клас» у стандартній і латиноамериканській програмі. А в фестивалі FLL Jr. «Robofirst-більше ніж роботи» (м. Київ) команда «Дружній вулик» (керівник Ганна Руда) перемогла в номінації «Найграндіозніше дослідження». Дітей нагородили медалями, сертифікатами і подарунками. У складі команди юні дослідники: Владислав Рогожа, Поліна Руда, Аліна Кучеренко, Матвій Дитюк, Аліна Пасько та Денис Лоцман.