Ця подія, героями якої стали 13-річний школяр із Черкас Богдан Волик і підполковник ДСНС Олександр Запрягайло, врятувавши двох дівчаток, що тонули на Дніпрі, настільки вразила Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що той запросив їх до свого робочого кабінету. «Я вважаю, що всі мають брати з тебе приклад, як бути справжнім чоловіком не на словах, а в реальному житті», — звернувся він до Богдана.
Відзначив він і мужність підполковника Державної служби з надзвичайних ситуацій, який, ризикуючи власним життям, кинувся рятувати другу дівчинку, допомігши Богдану.
Прем’єр-міністр подякував обом героям за їхній мужній вчинок та вручив їм іменні годинники. Богдан Волик розповів Прем’єр-міністру про свою заповітну мрію — покататися у київському метрополітені. Почувши це, Володимир Гройсман зателефонував меру Києва Віталію Кличку з пропозицією допомогти дитині. Разом посадовці домовилися організувати черкаському герою поїздку у кабіні машиніста метро.
Розповів Богдан і про ще одне своє бажання — стати дайвером, якому, однак, заважає проблема з оком. Володимир Гройсман запропонував хлопчику допомогу у розв’язанні цієї проблеми. Вони домовилися найближчим часом зробити обстеження і визначити оптимальний шлях лікування.
Володимир Гройсман показав Богдану кабінет Прем’єр-міністра, місце для нарад та запропонував посидіти на своєму робочому місці, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Володимир Гройсман і хлопчик-рятівник поговорили про футбол, розглядаючи стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського з вікна прем’єрського кабінету.
Про те, як сталося так, що школяр став героєм, повідомляє власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Черкаській області Роман Кирей. Того разу, коли починало вечоріти, хлопець вирішив швиденько пройтися берегом, помилуватися зимовим краєвидом та й — додому, де на нього вже чекала бабуся, з якою вони живуть удвох. На жаль, 13-річний школяр зростає без батьків. А опікується ним бабуся Алла Чеховська. Власне хлопець доводиться їй внучатим племінником, якого вона виховує фактично змалечку. Раптом увагу хлопчика привернули крики дітей. Підбіг ближче. Побачив, як неподалік в ополонці борсаються двоє дівчат. Доки біг до них, устиг набрати телефон рятувальників, а сам, ухопивши палицю, почав підбиратися до дівчат. Крига була зовсім тонка, краї, за які намагалися вхопитися діти, відламувалися, травмуючи руки. Однак Богдан усе-таки підповз до тієї, яка ближче. Вона вхопилася за палицю і з великими зусиллями за допомогою хлопця виповзла на лід. Доки це відбувалося, прибули рятувальники.
Олександр Запрягайло був вражений героїзмом учня Черкаської загальноосвітньої школи №21, який, по-суті, проявив найкращі чоловічі якості, не розгубився в екстремальній ситуації, рятуючи дівчаток.
Відділ новин «Урядового кур’єра»