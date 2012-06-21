Днями юні вихованці веслувальної бази ДЮСШ «Україна» профспілкової організації ПАТ «Сумбуд» одержали у подарунок від товариства три новенькі одномісні красуні-байдарки червоного, білого та чорного кольорів. Їх вручили почесні громадяни міста Суми — дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках уродженець села Степанівка Сумського району Олександр Шапаренко, володарка срібної олімпійської медалі з біатлону голова Сумського обласного відділення Національного олімпійського комітету Олена Петрова та Почесний президент ПАТ «Сумбуд» Рубен Сумбатов.
Як зазначив голова наглядової ради акціонерного товариства Павло Новицький, колектив будівельників надає великого значення розвитку фізкультури і спорту. Один з прикладів — відродження і організація роботи веслувальної бази ДЮСШ, де наприкінці 50-х — початку 60-х років розпочинав свої тренування легендарний Олександр Шапаренко.У ПАТ мають серйозні наміри стосовно розбудови та зміцнення ДЮСШ. Зараз узгоджується низка юридичних, організаційних та фінансових питань, аби на березі мальовничого Псла звести триповерхове приміщення з усіма зручностями для спортсменів. Для цього будівельники тісно співпрацюють з міською владою.За словами Олександра Шапаренка, Суми і область мають усі можливості для відродження традицій веслувального спорту, започаткованих понад шість десятиліть тому. Іменитий чемпіон особисто готовий допомогти в організації школи і клубу юних веслувальників, у якому б відточували свою майстерність юні шанувальники цього захопливого виду спорту. А на згадку про недавню січневу зустріч Олександр Максимович подарував дитячо-юнацькій спортивній школі банер із автографом та світлинами зі свого славетного спортивного минулого.
Між іншим, у Сумах незабаром планують реалізувати один з проектів громадського бюджету — змагання на Кубок міста «Золоте весло».
Тож на цьому спортивно-веслувальному напрямі у слобожанському обласному центрі вже зробили обнадійливі практичні кроки, які в недалекому майбутньому неодмінно принесуть бажані результати.