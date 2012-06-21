Український легкоатлет з Київщини, 20-річний Владислав Малихін встановив національний юніорський рекорд зі стрибків із жердиною на міжнародному турнірі в польському Жарі, повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Легкоатлет побив рекорд, встановлений ще 35 років тому українським спортсменом Сергієм Бубкою серед атлетів U-20. Малихін показав результат 5,70 метра, таким чином на 15 сантиметрів поліпшивши рекорд української легенди.
Зазначимо, що Міжнародний турнір зі стрибків із жердиною Slusarski Memorial завершився для перспективного легкоатлета Владислава Малихіна не лише рекордом, а ще й перемогою та виконанням кваліфікаційного нормативу для участі в чемпіонаті світу в Лондоні (4-13 серпня).
Додамо, що результат 5,70 метра наразі входить до восьми найкращих цього сезону у світі.
Попередній рекорд України U20 — 5,55 метра — повторювали кілька разів. Спершу Сергій Бубка двічі долав цю висоту у 1982 році. У 1987-му це зробив Роман Барабашов. А 2002 року 5,55 підкорилися ще двом юніорам — Максимові Мазурику й Владиславові Ревенку.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»