Україна продовжує лідирувати за показниками материнської смертності серед інших країн Європи, стверджують у Представництві Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
За даними міжнародного оцінювання, у 2015 році тут зафіксували 120 випадків материнської смертності, тоді як у Польщі — 12, у Румунії — 56, у Німеччині — 42, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Показники смертності немовлят теж значно вищі, ніж у країнах Європейського Союзу: 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя в Україні, в той час як у Польщі — 1122, у Румунії — 1047, у Німеччині — 1449 випадків.
Проте в Україні цей показник поступово знижується з кожним роком, додали у МОЗ.
«Часто жінки недостатньо звертають увагу на власний стан здоров'я, що вкрай необхідно, тим більше під час вагітності», — зазначив лікар-гінеколог, експерт ЮНІСЕФ Андрій Загребельний.
За його словами, слід пам'ятати про шість основних симптомів, які не можна ігнорувати під час вагітності: вагінальна кровотеча, підвищення температури тіла до 38 градусів і вище, ранній токсикоз, раптова набряклість кінцівок, живота чи обличчя, сильний біль у животі та підвищений тиск.
Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, в Україні лише 23% жінок і чоловіків знають хоча б про три з цих симптомів, а загалом рівень знання про небезпечні прояви під час вагітності є дуже низьким.
Менше половини жінок звертаються до жіночої консультації до 11 тижня вагітності, і лише третина відвідує курси вагітних.
«Здоровий перебіг вагітності напряму залежить від культури здорового способу життя матері не лише під час вагітності, але і задовго до цього», — додала гендиректорка Центру громадського здоров'я МОЗ, професор Наталія Нізова.
Аби змінити ситуацію, в Україні запускають національну кампанію «Щаслива вагітність».
«Здоровий початок життя дитини визначає здоров'я людини в подальшому», — наголосила професорка Єлизавета Шунько із НМАПО імені П.П.Шупика.