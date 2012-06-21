Понад 2,7 млн дітей у світі живуть у дитячих будинках, інтернатах та аналогічних установах. Про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в четвер, 1 червня, пише DW.
Тобто з 100 тисяч дітей у притулках перебувають 120. У Центральній та Східній Європі цей показник в п'ять разів вище середнього —з 100 тисяч дітей в інтернатах і дитячих будинках живуть 666 осіб.
У притулках діти, які йтак вразливі через розділення з сім'єю, стикаються з підвищеним ризиком насильства, зґвалтування та негативного впливу на їхній когнітивний, соціальний і емоційний розвиток, заявив директор по захисту дітей ЮНІСЕФ Корнеліус Вільямс.
ЮНІСЕФ проаналізував ситуацію в 140 державах. В організації разом з тим заявили, що в багатьох країнах немає точної інформації і вони не дають даних, наприклад, про те, скільки дітей живуть в приватних установах. ЮНІСЕФ звернулася до урядів з проханням надати такі відомості.
В Україні і світі 1 червня відзначається День захисту дітей