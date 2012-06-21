Один із 30 спортмайданчиків, які Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) створив для дітей та громад на сході України, урочисто відкрився у селищі Балабине Запорізького району. Майданчик, розташований у школі-гімназії «Престиж», складається з дитячого гімнастичного комплексу, тенісного столу та набору вуличних тренажерів. Користуватися обладнанням зможуть діти шкільного віку та всі охочі.
– Заняття спортом,–зазначила директор департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова, – сприятиме розвитку в дітей позитивних цінностей і ставлень, що допоможуть їм реалізувати себе, дозволять насолоджуватися правом грати у безпечному і здоровому середовищі, створюватимуть дружню атмосферу.
Голова Харківського зонального офісу Представництва ЮНІСЕФ в Україні Роман Шейко вважає: спорт особливо корисний для дітей, що опинилися у кризових ситуаціях. Аджефізичні вправи та ігри заохочують соціальну згуртованість і сприяють відновленню після стресу. ЮНІСЕФпродовжує використовувати спорт для об'єднання хлопців і дівчат зі східних регіонів за спільними інтересами.
У Запорізькій області це вже третій спортмайданчик.З початку року були також відкриті у Запоріжжі та Бердянську. Починаючи з травня подібні майданчики, за сприяння ЮНІСЕФ, відкриютьще у 29 населених пунктах п’яти східних областей України: Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій, які найбільше постраждали внаслідок конфлікту в Україні та прийняли багато переселенців. Більшість майданчиків були створені на базі шкіл та інших освітніх закладів.
ДОВІДКА «УК»
Спортмайданчики побудовані в рамках реалізації проекту «Посилення соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Східній Україні». Проект реалізується за фінансової підтримки Уряду Німеччини, що надається через Банк розвитку KfW. Раніше у рамках проекту ЮНІСЕФ надав спортивне обладнання 302-м школам п’яти східних областей України та провів Кубок ЮНІСЕФ з волейболу для 3500 школярів. Зараз на сході України триває футбольний кубок ЮНІСЕФ, що об’єднав до п’яти тисяч учнів.