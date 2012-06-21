Головне територіальне управління юстиції в Запорізькій області створило новий випуск правового відеоблогу. У новій серії можна дізнатися, як отримати безоплатну первинну правову допомогу через Інтернет-зв’язок, не покидаючи власної оселі. Так, жителі Запорізької області матимуть можливість поставити запитання юристу за допомогою Skype консультацій.
У рамках співпраці з місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бібліотеками області громадяни можуть завітати до районних та селищних бібліотек і за допомогою сервісів програми «Бібліоміст» заскайпувати до Головтеруправління юстиції області за графіком. Фахівці юстиції оперативно відреагують наSkype-дзвінок і нададуть безоплатну первинну правову допомогу. Програма «Бібліоміст» дає можливість громадянам віддалених населених пунктів отримати юрконсультацію або відповідь на проблемне запитання правового характеру, без необхідності подорожувати до міст обласного значення.