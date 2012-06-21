Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що сума арештованого майна екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його дочірніх компаній сягає шести мільярдів гривень.
Про це він повідомив 28 липня у своєму Facebook.
Генпрокурор зазначив, що у рамках розслідування справи Клименка під вартою залишаються 9 людей, а ще 18 – під заставою на загальну суму 59 мільйонів гривень.
«Майно підозрюваних арештовано на суму 900 мільйонів гривень. Сума арештованого майна Олександра Клименка та його афілійованих компаній сягає ще 6 мільярдів гривень», –наголосив генпрокурор.
Він також зазначив, що військові прокурори ГПУ взяли участь у розгляді у судах 258 клопотань. При цьому суд задовольнив усі 163 з них, які стосувались накладення арешту на майно підозрюваних.