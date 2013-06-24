Уже понад чверть століття в Рівненському інституті Київського університету права НАН України готують фахових правників. Днями до їхньої дружної родини долучилося 36 першокурсників. Урочиста посвята у студенти пройшла у вишуканій органній залі обласної філармонії.

Ректор університету заслужений юрист України Юрій Бошицький зазначив: «Зміст фахової підготовки юристів істотно трансформується в умовах війни. Головний вектор розвитку вищої юридичної освіти має визначати входження України в загальноєвропейський та світовий освітній простір. Маю тверде переконання, що нове покоління юристів достойно впорається з викликами війни, яка неодмінно завершиться справедливим для нас миром».

Директор Рівненського інституту заслужений вчитель України Іван Вєтров зауважив: «Саме війна дала нам чітке усвідомлення своєї ідентичності та свободи, за яку боремося кожен на своєму фронті. Нині все ще голосно і трагічно промовляють гармати. Але українські юристи не мовчать: вони вже розслідують тисячі воєнних злочинів, за які неодмінно буде справедливе покарання. Нині до їхньої когорти долучаються наші першокурсники, що зробили усвідомлений професійний та життєвий вибір. Вам творити нову справедливу історію незалежної, мирної, європейської України».

Майбутніх юристів привітали голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Рівненській області Оксана Сальчук. І за українською традицією благословив на добру науку священник Рівненської єпархії ПЦУ Володимир Тимків.

«Почесно і радісно бути мамою на урочистій посвяті. Нехай життєва дорога веде наших дітей до омріяних цілей, успіхів, щастя у всіх його вимірах! Дуже зворушило благословення отця Володимира. Це була тиха й інтелектуальна промова без порожньої моралі та конфесійних підтекстів. Це була глибока і проста молитва разом із першокурсниками. Господи, зміцни своїм благословенням добру волю молоді й турботу батьків про неї, працю викладачів. І пошли нам переможний навчальний рік!» — від імені всіх українських матерів просить мама першокурсниці Мирослава Жовтан.

Студентські квитки, пам’ятні подарунки і спільне фото на згадку. І до нових справедливих професійних висот!