Увага ювенальних прокурорів Миколаївської області минулого року була зосереджена на захисті прав і свобод дітей усіма передбаченими законом засобами.
В інтересах неповнолітніх та держави у сфері охорони дитинства прокурорами заявлено до суду 36 позовів на загальну суму понад 15,6 млн гривень. Судами задоволено позови на суму понад двох млн грн, відповідачами добровільно відшкодовано майже 5,6 млн грн. Завдяки принциповій позиції прокурорів поновлено права 261 дитини.
У сфері захисту прав і свобод дітей розпочато 18 кримінальних проваджень.
Окрім того, одним із пріоритетів для ювенальних прокурорів є недопущення порушень прав дітей, які вступили у конфлікт із законом.
Проведено ефективні перевірки у сфері профілактики рецидивної злочинності серед підлітків, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. За їх результатами внесено 41 документ реагування, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 24 посадовці.
Вжиті заходи, зокрема й координаційного характеру, сприяли зниженню рівня підліткової злочинності. Так, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, зменшилася на 45% (з 325 до 178).