Столична підземка вводить нові правила для пільгових пасажирів. Так, за рішенням Київради, з 1 грудня 2017 р дев'ять категорій пасажирів зможуть користуватися пільговим проїздом тільки за карткою киянина.
До цього списку потрапили:
♦ столичні пенсіонери
♦ інваліди III групи
♦ учасники війни
♦ члени сімей померлих ветеранів війни
♦ особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною
♦ особи, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною
♦ батьки багатодітних сімей
♦ непрацюючі працездатні кияни, які доглядають за інвалідами I групи, дітьми-інвалідами або родичами старше 80 років.
♦ особи, які не мають права на пенсію за Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
При відсутності «Картки киянина» проїзд оплачується пасажиром на загальних підставах.
Категорії громадян із загальнодержавними пільгами, наприклад учасники бойових дій, люди з інвалідністю (I і II групи) діти з багатодітних сімей, їздитимуть у столичному метрополітені безкоштовно, показавши оригінал посвідчення. Інші документи або довідки, відповідно до законодавства не є підставою для надання пільгового проїзду.